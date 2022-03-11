Шістнадцятий день російсько-української війни розпочався з вибухів у Дніпрі й Луцьку.

Напередодні українська армія знищила десять ворожих літаків, а також полк десантників разом з технікою, а США пояснили, щому не відправлятимуть в Україну ракетні комплекси Patriot.

Також напередодні стало відомо, що росіяни, починаючи з 24 лютого, вбили 71 українську дитину. А ще мільйон дітей стали біженцями.

Facebook дозволив українцям проклинати Путіна, а Білорусь дозволила росіянам перевозити своєю залізницею снаряди для РСЗВ і ракети.

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