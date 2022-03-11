У США пояснили, що Пентагон не відправляє в Україну системи Patriot, оскільки для їхнього використання потрібні військові США на місці. Про це повідомляє ABC News, посилаючись на неназваного чиновника Пентагону.

«Це не знайома українцям система. І, як ми чітко пояснили, в Україні не будуть воювати американські війська», – заявив чиновник.

За його словами, попри це допомога від США постійно продовжує надходити в Україну.

Він заявив, що США надсилають власне протиударне та зенітне озброєння, і також співпрацюють з іншими країнами, щоб відправити об'єкти, яких США не мають у своєму арсеналі, але які можуть ефективно використовуватися українськими військами.

За словами чиновника, це включає системи протиповітряної оборони, які є «досконалішими, ніж ракети "Стінгер"».

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