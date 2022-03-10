Російські війська 9 березня скинули кілька авіабомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки. Президент Володимир Зеленський назвав авіаналіт «остаточним доказом геноциду українців». Загалом, у заблокованому росіянами місті за два тижні війни внаслідок обстрілів загинули щонайменше 1170 мирних мешканців.

А тим часом стало відомо, що Кремль звільнив 8 генералів через провал російського нападу на Україну. Однак Росія не відмовляється від спроб оточити Київ, продовжуючи наступ з Поліського та Сіверського напрямків та перекидаючи сили до українських кордонів з інших стратегічних напрямків. Розвідка США взагалі не виключає, що Росія може застосувати хімічну зброю в ході бойових дій.

Крім того, в Україні набув чинності закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діятиме у період воєнного стану. А у додатку «Дія» створять реєстр втраченого та пошкодженого майна, куди можна буде подати заявку на відшкодування втраченого та пошкодженого у війні майна.

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