В Україні набув чинності закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті країни, який діятиме у період воєнного стану. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 березня.

Як пише у середу, 9 березня, «Суспільне», у документі зазначається, що цивільні українці, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, можуть на законних підставах отримувати та використовувати зброю та боєприпаси для неї й застосовувати їх проти військовослужбовців країни-агресора.

«Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України», – йдеться у тексті закону.

Передбачається, що цивільні також можуть брати участь у протидії збройній агресії Росії чи інших держав, використовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю, мисливську гладкоствольну, нарізну чи комбіновану зброю та боєприпаси до неї.

Водночас цивільні зобов’язані здати отриману вогнепальну зброю та невикористані боєприпаси до органів Національної поліції не пізніше, ніж за 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану.

Про те, які види зброї можуть купити українці та про особливості їх застосування і зберігання читайте у нашій статті.