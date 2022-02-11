Через напружену ситуацію з ймовірним вторгненням Росії запит на купівлю зброї серед українців суттєво виріс. Найбільш популярні – гладкоствольні помпові рушниці, а також цивільна версія автоматів Калашникова. Через законодавчу заборону доступ українців до нарізної зброї доволі обмежений, і простіше її отримати, якщо ви займаєте посаду в органах МВС чи є представником державної влади.

ZAXID.NET поспілкувався з юристом, членом Української асоціації власників зброї Юрієм Мінкіним і розповідає, які види зброї можуть купити українці, в чому особливості і як за допомогою зброї можна захистити себе та свою родину.

Які види зброї доступні українцям?

За словами Юрія Мінкіна, вибір зброї, доступний українцям насправді є доволі малим. Без жодних дозволів, у вільному доступі можна придбати лише:

газові балончики;

пневматичні пістолети;

револьвери під патрон Флобера;

ножі побутового призначення.

Револьвер під патрон Флобера

Ці предмети фактично зброєю не вважаються, тому їх може придбати кожен громадянин, який досяг 18-річного віку. Їхній обіг ніхто не регулює.

Лише деякі категорії українців можуть придбати травматичні пістолети – револьвери, що стріляють гумовими кулями:

Співробітники правоохоронних органів;

Деяких органів державної влади – рибоохорона, єгерська служба тощо;

Пенсіонери МВС;

Військові;

Журналісти, що займаються розслідуваннями;

Члени формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Травматичний пістолет

Якщо ви не належите до жодної з цих категорій, то не все ще втрачено. Ви можете спробувати придбати мисливську рушницю – це єдина вогнепальна, «доросла» зброя, доступна українцям. Вони бувають двох видів: гладкоствольна – один або кілька стволів мають виключно гладкі канали та нарізна – гвинтівки зі спіральними нарізами, через які куля має обертальний рух. Ціни на мисливські рушниці стартують від 6-7 тис. грн.

Мисливська рушниця

Мисливську зброю може придбати будь-який громадянин України. Виключенням будуть випадки, якщо людина має проблеми зі здоров’ям, через які навряд чи зможе нормально користуватись рушницею (поганий зір, психічні хвороби), судимість або ж перебуває під слідством. Щоб законно придбати рушницю, необхідно отримати дозвіл поліції.

Як отримати дозвіл і купити рушницю?

Дозвіл на гладкоствольну зброю можна отримати з 21 року, а нарізну – з 25 років. Щоб отримати дозвіл на придбання зброї, треба написати заяву у поліцію, до якої долучити пакет документів, серед яких:

Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника (шаблон);

Заповнена картка-заява (шаблон);

Довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (видає Львівський стрілецький клуб та інші тири);

Документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо);

Копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;

Медична довідка;

Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату за послугу – 46,68 грн.

Протягом 30 днів поліція розглядає заяву, і якщо з документами все гаразд – видає дозвіл. Цей документ складається з трьох частин, одна залишається у поліції, другу зберігає власник зброї, а третя залишається в магазині зброї. Після отримання дозволу протягом 10 днів рушницю треба зареєструвати за місцем проживання. І все, тепер ви можете зберігати і носити рушницю. Щоправда, зберігати рушницю можна лише у сейфі.

Українці також можуть купити газовий пістолет, на що видають дозволи місцеві управління поліції. Втім, за словами Юрія Мінкіна, така зброя неефективна під час самозахисту, тож не користується популярністю.

Існує ще спортивна зброя, у тому числі пістолети. Втім така зброя може зберігатись лише на спортивних об’єктах, а користуватись нею можуть професійні стрільці.

А що там з вогнепальними пістолетами?

Короткоствольна вогнепальна зброя залишається недоступною для більшості українців. Пістолети зі справжніми набоями можна отримати лише в одному випадку – якщо вас ним нагородили. Право нагороджувати зброєю мають співробітники МВС, Служби безпеки України та Збройних сил України. «У багатьох високопосадовців нагородна зброя входить до неформального пакета привілеїв – депутати, держслужбовці дуже часто мають такі пістолети», – каже Юрій Мінкін.

А яку зброю можна носити з собою? От якщо грабіжник вночі нападе чи просто для спокою

З собою українцям можна брати лише побутові ножі, балончики, пневматичні пістолети та револьвери під патрон Флобера. Втім, за словами Юрія Мінкіна, зупинити агресивно налаштованого нападника з такою зброєю буде складно.

«Пневматичний пістолет подібний до зброї, але він насправді не є зброєю. Він має дуже низьку енергію – лише 7-13 Дж, вони малопотужні. Людину можна ним поранити, але зупинити нападника нереально. Подібна ситуація Флоберами – це конструктивний револьвер, який хоч і має 40-60 Дж , стріляє мініатюрним патроном, де куля вистрілює силою тиску газів, які утворюються від згоряння капсули, калібр – 4 мм. Вбити з такої зброї навряд чи вийде, а зупинити агресивно налаштовану людину – неможливо. Як правило, така кулька заходить під шкіру і лише робить гематому», – пояснює Юрій Мінкін.

Ще можна носити з собою мисливську зброю, але, по-перше, це незручно. Уявіть, постійно ходити з 80-сантиметровою рушницею – це таке собі задоволення. Окрім того, носити таку зброю можна лише у чохлі в розрядженому стані. Тому при самозахисті нею можна буде хіба вдарити нападника по голові.

Мисливська зброя може бути корисною хіба що для захисту житла. Якщо у дім намагається потрапити грабіжник, є шанс, що ви встигнете витягнути рушницю з сейфу та при потребі вистрілити з неї.

За таки умов, вважає Юрій Мінкін, звичайний громадянин України на вулиці фактично беззахисний.

Сьогодні офіційно час реагування у великому місті поліції на виклик – 8-15 хвилин. За такий час людину можна вбити, зґвалтувати, пограбувати. Та що завгодно», – каже Юрій Мінкін.

А взагалі, я можу стріляти в злодія? Мене за це не посадять?

У Кримінальному кодексі України є стаття про оборону, яка говорить, що громадяни мають право захищати себе від незаконного посягання. Існують випадки, коли за застосування зброї вас точно не покарають:

Напад озброєної особи. Якщо людина тримає в руках предмет, який призначений для нападу – навіть камінь чи пляшку, ви маєте право себе захистити;

Відбиття нападу групи осіб – це двоє чи більше людей;

Відвернення незаконного, насильницького проникнення у житло. При цьому житлом вважається не лише квартира чи будинок, а будь-яке приміщення, де ви перебуваєте, за виключенням машини.

При цьому при самозахисті можна використовувати не лише рушницю чи ніж, але й будь-що доступне – камінь, пляшку, каструлю. «Відомо, що перші позиції найсмертоноснішної зброї в Україні займають не пістолети, а кухонний ніж, викрутка і молоток. Все, що потрапляє під руку», – каже Юрій Мінкін.

А є шанс, що колись ми зможемо купувати «дорослі» пістолети?

В Україні в принципі немає закону, який би регулював використання зброї. Натомість держава досі користується наказом МВС про порядок використання зброї 1998 року. Юрій Мінкін каже, що у Верховну Раду подавалось кілька проектів закону про зброю, але до конкретних рішень так і не дійшло.

«За часів президента Петра Порошенка створили сайт петицій і першою петицією, яка набрала 25 тисяч підписів, була петиція по прийняття закону і надання права на короткоствольну вогнепальну зброю громадянам України. Розгляд петиції відбувся лише формально і питання не було вирішене. Пізніше за президента Зеленського петицію створили повторно, вона набрала 25 тисяч підписів і це питання знову звели до формального розгляду. Мовляв, у нас є поліція, яка всіх захистить. Тому сьогодні ми маємо нерегульоване використання зброєю і неможливість громадян захищати себе поза домівкою», – вважає юрист.

За словами юриста, зараз на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про використання зброї в Україні, однак він не передбачає лібералізацію вогнепальної зброї, а в деяких моментах – навпаки робить правила більш жорсткими.