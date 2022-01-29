Два тижні тому керівником територіальної оборони Львівщини призначили екс-комбата 80-ої окремої десантно-штурмової бригади підполковника Валерія Курка. Сьогодні Валерій Курко є гостем програми ZAXID.NET LIVE. Вітаю вас.

Навзаєм.

Отже, пане Валерію, скажіть, що за цих трошки більше двох тижнів уже зроблено?

Призначений, як ви сказали, я був 10 січня. За два тижні було зроблено… Я здав посаду в Житомирі у 199-му навчальному центрі і прийняв посаду командира бригади 103-ї у Львові.

Під час прийняття посади командира бригади мною особисто були об’їжджені мої підпорядковані батальйони, перевірений стан укомплектованості, стан розміщення і відповідність до вимог командувача сил територіальної оборони. Мною був складений подальший план дій і план моєї роботи.

Оці батальйони – вони вже існують фізично, так?

Звичайно.

Ви кажете, вони вже є підпорядковані… Тобто вони вже були і раніше створені, так?

Так. Сили територіальної оборони і поняття територіальної оборони – вони виникли не сьогодні. Нашими попередниками була проведена дуже велика робота, завдяки якій і було прийняте рішення зробити Сили територіальної оборони видом сил.

Тобто це тепер окремий вид Збройних сил України?

Це окремий вид сил – такі, як і Сили спеціальних операцій, Медичні сили, Сили логістики і таке інше. І вже на тих наробітках, які були зроблені попередниками, зараз у межах нових штатів, нової оргструктури розгортаються Сили територіальної оборони Збройних сил України.

Ви – керівник бригади. А керівний скелет бригади, до керівників взводів – він вже сформований? Бо я розумію, що рядових ще набирати будете, так?

Дивіться, якщо раніше оргядро або управління бригади складалося з декількох чоловік – зараз це більше 100 осіб. Якщо раніше було декілька структурних підрозділів у складі бригади – зараз управління й організаційне ядро майже співпадає з повноцінною бойовою бригадою. Починаючи від командування – закінчуючи всіма службами для забезпечення нормального функціонування військового організму.

Які функції має виконувати територіальна оборона конкретно у Львові? Зі всіх точок зору, це такий достатньо глибокий тил.

Конкретно не у Львові, а Львівській області.

В області, вибачте.

Я хочу наголосити, що згідно з новим територіальним поділом, змінилася дещо і структура територіальної оборони. Наприклад, Львівська область – це 103 бригада, яка діє в межах Львівської області. І за новим розподілом сім районів – у кожному районі є свій окремий батальйон. Звичайно, не виключено, що якісь окремі завдання підлеглі мені підрозділи можуть виконувати за межами Львівської області. Але, як правило, моя основна задача буде – захист, оборона і виконання бойових завдань у межах території Львівської області.

А які це завдання? Охорона стратегічних об’єктів, так?

Це як одна зі складових, як одна зі складових забезпечення і підсилення оборони об’єктів критичної інфраструктури. Чітко треба розуміти: я дію в межах військової вертикалі – від командування Сил територіальної оборони, командування регіонального управління, яке визначить конкретні завдання для підлеглих мені підрозділів.

Коли безпосередньо планується, що вже будуть визначені ці завдання й учасники територіальної оборони заступають на службу? Я так розумію, це ж така повноцінна служба може бути, так? Чи тільки ядро – це повноцінна служба, повноцінна робота, а є резерв, який чекає

Це не повноцінна служба, а дійсна військова служба за контрактом у Збройних силах України. Зараз комплектується військовослужбовцями на посади, які входять в управління бригад, бригади моєї, і батальйонів. Решта – під час оголошення воєнного стану або мобілізації (повної або часткової) – бригади і батальйони будуть доповнюватися резервістами.

Резервістами, які укладають контракти?

Які укладають контракт для служби в резерві вже. Згідно з програмами підготовки, вони проходять навчання в певні періоди часу, пори року і готуються в будь-який момент заповнити повністю штат воєнного часу бригад і батальйонів.

Як стати учасником територіальної оборони?

Перш за все – бути на військовому обліку.

Це зрозуміло.

Бути на військовому обліку, звернутися в Центр комплектування і соціальної підтримки (колишні військкомати), оголосити своє бажання, отримати в мене відношення.

Тобто ви особисто всіх кандидатів переглядаєте?

Як правило, так.

У нас більшість чоловіків – військовозобов’язані, стоять на військовому обліку. Це теж резерв на випадок війни. От призивають резервістів-контрактників і звичайних резервістів. Чим це відрізняється?

Дивіться, по-перше, існує декілька видів резерву. Існує оперативний резерв першої черги, оперативний резерв другої черги – і резерв. Оперативний резерв першої-другої черги, як правило, складається з військовослужбовців, які вже проходили військову службу, які, здебільшого, брали участь у бойових діях в складі тих підрозділів, де вони були або призвані за мобілізацією, або де вони підписали контракт, з тих чи інших причин звільнилися і на обліку в воєнкоматі рахуються як військовослужбовці запасу. І вони приписані до оперативного резерву, як правило, в ті бригади або в ті області за місцем проживання до військових частин, які там розташовані.

А резервісти, які зараз підпишуть контракт на службу в резерві з Силами територіальної оборони Збройних сил України, – це можуть бути люди від 18 до 57 років, які не служили і не мають досвіду.

І що цей контракт передбачає? Тобто це якась укладається угода – цей резервіст що, отримує якусь…?

Це громадянин…

Який просто декларує: «Я хочу»?

Ні, він підписує контракт для проходження служби в резерві, стає на військовий облік, є військовозобов’язаним, отримує військовий квиток – усе, як належить. Але він гарантовано буде призваний під час оголошення мобілізації або оголошення воєнного стану в межах своєї області.

І великий плюс – що він, на відміну від інших категорій військовослужбовців, точно буде знати, де його підрозділ знаходиться, хто його командир, де його забезпечення, де його особиста зброя.

Ці люди можуть не мати військового досвіду . Як буде відбуватися їхнє навчання?

Буде відбуватися згідно з програмами їх підготовка.

Ви б могли, може, розкрити? Бо в нас, як правило, принаймні досі відбувалися такі навчання, що там на два-три тижні, десь на полігон… Якщо люди працюють, мають якусь роботу, часто вирватися на такий час [дуже складно]… Це буде по вихідних якісь навчання?

Ні, це будуть викликатися на навчальні збори люди, і певний час визначений…

Які тижнями будуть тривати?

Які будуть тривати відповідно до планів у відповідний час. За ними зберігаються місця роботи, за ними зберігається заробітна платня. Після закінчення зборів вони повертаються до звичайного життя свого.

Було сказано вже навіть міністром оборони, що буде закріплена зброя. Є вже ця зброя, розписана на всіх цих резервістів?

Зброя є, вона знаходиться на складах. Зараз одне з першочергових завдань командування Сил територіальної оборони (і ми виконуємо це розпорядження) – облаштовуються місця для зберігання цієї зброї. І згідно зі штатами, ця зброя буде перевезена в пункти постійної дислокації бригади, батальйонів, і надійно охоронятиметься до видачі.

Мається на увазі, в кожному районі буде цей осередок?

Не в кожному… Грубо кажучи – в кожному районі, в кожному батальйоні згідно зі штатами, ця зброя буде закладена. Тобто якщо в дуже стислий термін викликаються резервісти, не треба чекати підвозу зброї. Вони чітко знають, де його станиця, де його осередок, і що це на 100% закріплена за ним зброя, записана у військовий квиток ще до якихось активних бойових дій.

Я розумію. Оці місця дислокації – це таємниця військова чи це просто якісь приміщення військових казарм? Десь це все має бути розташоване.

Це не є таємні місця. Звичайно, що це службова інформація, але територіальні громади прекрасно будуть знати, де вони знаходяться, вони будуть співпрацювати. Тому що треба чітко розуміти, що в області організовують територіальну оборону голова обласної державної адміністрації, в районах райони оборони організовують голови РДА.

Військова складова покладається якраз на командирів – відповідно, в області командира бригади, він стає першим заступником, начальником штабу.

Заступником голови ОДА…

Начальником штабу зони оборони. В районах – командир батальйону, начальник штабу району оборони.

Очевидно, в ці дні ви багато спілкувалися з чиновниками по цих всіх організаційних питаннях.

Так.

Як оцінюєте взаємодію – ефективно, чи все ж бюрократія?

Дуже ефективно.

Швидко виконується, так? Виділяють приміщення, транспорт?

Всі питання, які виникають, – непорозуміння в них немає.

Зрозуміло. Ви – бойовий офіцер, ви були учасником оборони Донецького аеропорту.

Так.

Зараз, у цій критичній ситуації, ви переходите на таку навчальну роботу, я так розумію. Це не втрата для армії, коли такі люди, в такий час…? Чи це нормально? Поясніть.

Це не просто нормально. Я думаю, що одним із критеріїв мого призначення – і я відчуваю спроможність свою в тому, що в 2014 році, ще до Донецького аеропорту, я сформував окремий батальйон, який складався 100% із мобілізованих військовослужбовців. Через два з половиною місяці формування і підготовки на Яворівському полігоні ми вирушили на схід. І першим нашим бойовим завданням були завдання, пов’язані з обороною не тільки Донецького аеропорту, а все, що було пов’язано з напрямком Донецького аеропорту.

Тому свій досвід 2014 року я хочу застосувати – із врахуванням помилок, тому що не помиляється той, хто нічого не робить, – для формування потужних підрозділів Сил територіальної оборони.

Цей ваш батальйон з виключно мобілізованих багато втрат мав?

Ну, і одна втрата – це для мене було багато.

Я розумію. Але на війні, очевидно, без втрат не буває.

До тридцяти людей.

Тобто я правильно розумію, що це вважається ефективним навчанням?

Звичайно. Якщо ми беремо, що батальйон на той час складався з більш ніж 500 чоловік, і зважаючи на те, що виконання завдань батальйоном випало на грудень 2014 – січень 2015 року… У відсотковому відношенні це не дуже багато. Але я хочу підкреслити, що й один загиблий військовослужбовець – це непоправна втрата для України.

Розумію. Скільки в межах області буде членів цієї територіальної оборони? От ви кажете бригада – це скільки?

Я вам скажу за всі підрозділи, які будуть мені підпорядковані у Львівській області: за штатом воєнного часу буде обліковуватися тисячами.

А, тобто ви не скажете цифру? Чи вона коливається від того, яка ситуація?

Вона не коливається, є цифра.

Бо міністр називав якісь такі загальні цифри, що близько 10 тис., так? Постійна чисельність близько 10 000 мала би бути.

Це не на область.

На всю Україну, так?

Так.

А загалом це понад 130 тис. разом із резервом?

Це не разом з резервом – це Сили територіальної оборони під час розгортання, оголошення мобілізації або воєнного стану.

Зрозуміло. Оці навчання, які зараз починають різні органи місцевого самоврядування, зокрема у Львові, – стрілецькі навчання, перша медична допомога…

Сили територіальної оборони ще не починали ніяких навчань.

Я це розумію, але, напевно, це спільна справа? Чим більше люде буде вміти володіти зброєю чи надавати першу медичну допомогу – це ж плюс, і для територіальної оборони теж.

Так, територіальна оборона буде готувати особовий склад, який підпише контракт для служби в резерві. Решта – офіцери, командування Сил територіальної оборони – на місцях може сприяти навчанню цивільного населення. Це не є моєю функцією.

Чи цей контракт територіальної оборони передбачає якісь фінансові виплати, чи ні? Чи це просто ще раз декларація «я хочу захищати свою землю», а армія вже забезпечує зброю, амуніцію і так далі?

Під час призову і навчальних зборів це буде оплачуватися.

Ага, тобто люди будуть отримувати зарплату?

І в них буде зберігатися зарплата на цивільному місці роботи.

Дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії був керівник Територіальної оборони Львівщини підполковник Валерій Курко. Мене звати Олег Онисько, дякую, що читаєте і дивитеся ZAXID.NET.

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