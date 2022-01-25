Мер Львова Андрій Садовий також взяв участь у стрілецьких навчаннях

У вівторок, 25 січня, розпочалися стрілецькі навчання для працівників стратегічних львівських підприємств. Декілька десятків працівників львівських підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, вчилися або відновлювали свої вміння користуватися зброєю. Сьогодні учасниками навчань стали працівники підприємств «Львівтеплоенерго», «Залізничнетеплоенерго», «Львівсвітло» та «Львівводоканал». Навчання провели ветерани російсько-української війни разом із учасниками одного із львівських стрілецьких клубів.

«Ми повинні бути готові захищати себе, свою країну, тим більше, коли йдеться про стратегічні підприємства, на які можуть бути диверсійні атаки. Тому чітко і за протоколом, який визначає держава, ми повинні допомагати силам територіальної оборони. Ми вже переформатували управління надзвичайних ситуацій, включивши аспект територіальної оборони», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, такі навчання будуть системними, а згодом, після відновлення очного навчання у школах, окремий військовий вишкіл проведуть і для старшокласників.

«Будемо відновлювати тири і будемо підтримувати ці стрілецькі полігони, які сьогодні вже є на території Львова й області. Зараз кожен повинен мати ці навики, тому я всіх залучаю, і власним прикладом це показую», – розповів Андрій Садовий.

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Перші учасники навчань ознайомилися із захисним екіпіруванням, вмістом бойових аптечок, а також відпрацювали техніку володіння зброєю.

«Основний аспект робимо на безпеці, маніпуляціях зі зброєю, тобто завдання першого заняття – навчити людей розуміти, як безпечно поводитися зі зброєю. Сьогодні мали два напрямки – високоточна стрільба і стрільба з карабіна. В процесі занять люди здобувають практичний досвід, знайомляться із захисним екіпіруванням, вмістом бойових аптечок, роблять постріли», – пояснив керівник спортивного клубу Володимир.

Зараз місто працює над програмою національного спротиву. Це буде комплексний документ, у якому виписаний план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Окрім техніки володіння зброєю програма передбачає ще й медичний аспект та загальну координацію зі службами територіальної оборони в країні.

«Незабаром на сесії будемо голосувати програму спротиву, яка передбачає, найперше, відновлення навиків володіння зброєю, і навчання тих, хто таких навиків не має. Другий аспект – це вміння надавати медичну допомогу, тому що найбільше людей гине від втрати крові. Ми будемо відкривати певний медичний центр, навики в нас є, ми це колись робили в 2014 році. І це загальна координація, це протидія всім загрозам – але це в координації зі службами територіальної оборони», – додав мер Львова Андрій Садовий.

Також важливість вміння себе захистити відзначив і радник міського голови з питань територіальної оборони, колишній заступник командира 80-ї десантно-штурмової бригади з озброєння Микола Грицайчук.

«Закон України про національний спротив передбачає, що територіальна оборона може формувати добровольчі підрозділи, які допомагатимуть військам сил територіальної оборони. Тому було прийнято рішення провести такі перші стрільби з представниками комунальних підприємств міста, щоби ознайомитися чи відновити свої навики у практичній стрільбі і користуванні зброєю. Бо противник, який наважиться напасти на Україну, має знати, що йому в кожному місті чинитимуть опір. І чим більше людей буде підготовлено, тим краще буде для України», – зазначив Микола Грицайчук.

Нагадаємо, що ще у вересні минулого року Генштаб ЗСУ оголосив про масштабні військові навчання по всій Україні. 24 січня командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив про можливість російського вторгенння в Україну.