Андрій Садовий з синами у стрілецькому спортивному клубі «Карабін» у Львові

У Львові проведуть військовий вишкіл. Спочатку його пройдуть працівники підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Навчання розпочнуться вже 25 січня. Пізніше також планують провести вишколи для учнів 8-11 класів. Навчання проводитимуть ветерани російсько-української війни спільно з учасниками львівських стрілецьких клубів.

«Для нас важливо, щоб кожен львів’ян знав, як правильно поводитись зі зброєю та захистити себе та свою сім’ю. На першому етапі навчання проведуть для працівників міської ради, а також комунальних установ. Після відновлення очного навчання у школах окремий військовий вишкіл пройдуть учні 8-11 класів», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Наразі у міській раді готують програму Підготовки львівської громади до національного спротиву. Це комплексний документ, у якому виписаний план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України.