Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що українці готові «роздирати росіян голими руками», оскільки в країні є півмільйона людей, які вже зазнали тих чи інших втрат за час російської агресії з 2014 року.

«У нас близько півмільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили. Півмільйона, які втратили кров рідних, втратили домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян», – сказав Павлюк в інтерв’ю британській газеті The Times.

За його словами, президент Росії Володимир Путін може прагнути атакувати з кількох напрямків і захопити вісім регіонів, включно з Одесою, Харковом і Дніпром. На думку Павлюка, такий сценарій означатиме програш Україною всіх основних військових і промислових потужностей, включно з виходом до Чорного моря.

Також командувач ООС прогнозує, що нове російське вторгнення в Україну може статися після 20 лютого – дати закінчення Зимових Олімпійських ігор, які з 4 до 20 лютого проходитимуть у столиці Китаю, і завершення білорусько-російських військових навчань, які пройдуть поблизу українських кордонів. За його словами, Путін, ймовірно, захоче задобрити Китай, а тому не затьмарюватиме Олімпіаду вторгненням в Україну. До слова, за інформацією ЗМІ, лідер Китаю вже просив Путіна не затьмарювати Зимову Олімпіаду військовим вторгненням в Україну.

За словами командувача ООС, Росія вже розгорнула 54 бойові тактичні групи, включно з 36 балістичними ракетами середньої дальності «Іскандер», деякі з яких можуть досягнути Києва. Водночас він наголосив, що для спротиву загарбникам буде задіяна не лише армія, а й територіальна оборона. За його словами, загалом до загонів тероборони увійдуть 100 тис. людей і їм вже роздають зброю. Потенційно ці загони можуть бути ефективними там, де ворог може розбити регулярну армію.

Західні спецслужби очікують, що будь-яке вторгнення почнеться з поетапного переміщення Росією своїх сил на схід України, коли тисячі солдатів прибудуть залізницею для посилення підрозділів, які вже перебувають у цьому районі. Питання, яке стоїть перед українськими командирами, полягає не в тому, чи зможуть вони стримати наступ такого роду, а в тому, наскільки сильно і який час вони можуть розгромлювати російські підрозділи.

«Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть. Путін усвідомлює, що після великих втрат його армія може зупинитися сама», – вважає генерал-лейтенант Олександр Павлюк.