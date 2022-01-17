Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що біля кордонів його країни «йде нарощування військового контингенту України». Про це він сказав у понеділок, 17 січня, заслуховуючи доповідь про задум спільного оперативного навчання збройних сил Білорусі та Росії.

«Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з “націоналістів-радикалів”. Це ще гірше, ніж натівські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться із мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони “захищатимуться від мігрантів з Білорусі”», – сказав Лукашенко, слова якого процитувала державна білоруська агенція БЕЛТА.

Він зазначив, що ще у грудні 2021 року домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним провести позапланові «солідні військові навчання».

Лукашенко наголосив, що навчання не повинні стати виключно білоруськими: «Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (Балтія та Польща) та півдня (Україна)».

Міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Вони почнуться в лютому.

За словами міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна, усі питання з російською стороною обговорено, точна дата ще визначається.

«Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось», – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, Росія впродовж останніх місяців нарощує свою військову присутність поблизу України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення в Україну. Росія всі звинувачення спростовує і звинувачує в ескалації НАТО, проти розширення якого вона виступає. Зокрема, речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав допомогу, яку НАТО надає українській армії, включно з інструктажем та військовими навчаннями, «вторгненням в Україну» і додав, що Росія залишить війська біля українських кордонів.

Крім цього, Лукашенко раніше створив міграційну кризу на кордоні з Латвією, Литвою і Польщею. Тоді тисячі мігрантів, які прибули в Білорусь із країн Близького Сходу, проривали кордони цих країн, щоб у подальшому потрапити до Німеччини. На тлі цього Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.