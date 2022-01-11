Останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання, але президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів. Це може означати, що планування нападу Росії на Україну триває, пише «Радіо Свобода» з посиланням на The New York Times.

Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть до українського кордону в грудні й на початку січня і збільшать загальну кількість до 175 тис. Але попри те, що пересування військ сповільнилося, біля кордону все ще перебуває 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили чиновники з адміністрації президента США, імена яких NYT не називає. Співрозмовники газети зазначили, що ударні і транспортні гелікоптери, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якби Путін вирішив вторгнутися в Україну.

Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене погодніми умовами: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важким транспортним засобам і обладнанню. Водночас відносно м’яка зима уповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ принаймні до лютого.

За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони уважніше розглянули погодні умови в Україні в найближчі тижні.

Зазначимо, що цього тижня запланована низка переговорів із Росією щодо ситуації довкола України. Зокрема, 10 січня пройшли переговори делегацій США і Росії. На 12 січня в Брюсселі заплановані переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).

Сполучені Штати сподіваються, що Росія обере шлях дипломатії, і протягом цього тижня вона матиме шанс це зробити, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи переговори між Вашингтоном та Москвою у Женеві 10 січня.

Росія вимагає від НАТО не включати Україну до свого складу і не розширюватися на схід.