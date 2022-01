У понеділок, 10 січня, у Женеві відбувся основний раунд переговорів представників США та Росії, про проведення яких раніше домовилися президенти обох країн Джозеф Байден і Володимир Путін. Про це інформує «Голос Америки».

Дипломати США та Росії зустрілися для того, щоб обговорити, зокрема, великомасштабне нарощування військової присутності, що здійснюється Москвою вздовж кордону з Україною та її вимоги гарантій безпеки з боку Заходу.

Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман. Переговори проходили за зачиненими дверима, без журналістів, у постійному представництві США при женевському відділенні ООН.

Шерман назвала «відвертою та прямолінійною» дискусію із російською делегацією. За її словами, США готові до дискусії щодо розміщення певних ракетних систем, взаємних обмежень щодо військових навчань, прозорості сторін щодо таких навчань.

В той самий час більшість інших пропозицій, зокрема щодо нерозширення НАТО, були відкинуті. За словами Шерман, США не дозволять Росії «зачинити» двері для вступу в Альянс.

У Держдепі наголосили, що якщо Росія вторгнеться до України, то США готові запровадити нові санкції, які стосуватимуться фінансових інституцій РФ, а також експорту до Росії. Окремо США посилять військову підтримку України.

Шерман наголосила, що спілкування з Росією у Женеві варто назвати «дискусією», а не повноцінними «перемовинами».

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков за підсумками зустрічі заявив про відсутність прогресу на переговорах щодо вимог Москви про юридичні гарантії нерозширення Альянсу на Україну, та ін. При цьому саме вимогу щодо нерозширення НАТО Рябков назвав першочерговою та наголосив, що Росія не побачила «плюсів за головною темою».

Він заявив, що Росія налаштовано серйозно і жорстко до цього питання.

Що стосується України, то представник Росії знову зазначив, що РФ не має жодних планів «нападу» на Україну, а пересування військ відбувається виключно на російській території. За словами російського дипломата, Росія хоче, щоб на саміті НАТО у Мадриді, який відбудеться у червні, було оформлено гарантії того, що Україна та Грузія «ніколи» не стануть членами Альянсу.

Відповідаючи на питання про можливу «військово-технічну» відповідь Росії Заходу, Рябков заявив, що нині відсутні підстави «говорити про те, які системи, у якій кількості та де саме можуть бути розгорнуті».

Журналістка телеканалу CNN Дженіфер Генслер переговори між чиновниками США та Росії тривали близько 7,5 годин, пише LB.ua.

«Переговори між чиновниками США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід», – написала вона у Twitter.

