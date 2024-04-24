Шевченківський районний суд Львова виніс вирок працівнику «Львівської залізниці», який фотографував та поширював знімки військової техніки, про яку публічно не повідомляв Генштаб ЗСУ чи інші офіційні джерела. Суд призначив йому п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, обвинувачений Роман Сенюк працює оглядачем-ремонтником вагонів у одному із депо «Львівської залізниці». Правоохоронці встановили, що у 2023 році залізничник п’ять разів фотографував та пересилав у месенджері WhatsApp фотографії військової техніки, яку перевозили залізницею через Львів. Про цю техніку офіційно не повідомляв Генштаб ЗСУ, Міноборони, СБУ чи інші офіційні джерела, зокрема закордонні.

Щодо Романа Сенюка порушили кримінальну справу за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення зброї, озброєння та боєприпасів. У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що фото надсилав своєму знайомому, який перебуває у Польщі. За словами залізничника, він «зробив фото техніки, яка переміщалась по залізниці, і відправив знайомому, але без будь-якого умислу проти держави та спричинення шкоди цій техніці, а лише показати, що Україна бореться проти ворога».

Справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали справи та визнала залізничника винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому п’ять років тюрми, але звільнивши від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.