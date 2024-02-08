Колаборант гостював у родичів у Львові і мав намір втекти за кордон

СБУ та поліція затримали у Львові 27-річного колаборанта, який допомагав росіянам ув'язнювати українців на тимчасово окупованій частині Запоріжжя. Зловмисник працював в окупаційній «поліції» та брав участь в затриманні місцевих учасників руху опору.

Як повідомили в СБУ Львівщини, наприкінці 2023 року зловмисник приїхав до Львова як внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території. У місті чоловік оселився у своїх родичів і готувався нелегально перетнути кордон у напрямку сусідньої країни ЄС, однак його затримали.

Колаборантом є мешканець Василівського району, що на Запоріжжі, який у червні 2022 року вступив до рядів окупаційного «райвідділу поліції».

«Там його призначили “дільничним відділу у справах неповнолітніх”. На цій посаді колаборант виконував завдання Кремля щодо придушення спротиву загарбникам. Для цього зловмисника включили до складу “каральних загонів”, які викрадали місцевих жителів прямо посеред вулиці або з власних осель. Потім рашисти відвозили людей до російських катівень, де піддавали жорстоким тортурам, у тому числі з використанням електричного струму», – повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, також колаборант разом із озброєними окупантами грабував помешкання місцевих жителів під виглядом обшуків. У громадян викрадали гроші, одяг, оргтехніку та інше приватне майно. Крім того його залучали до охорони окупаційних «виборчкомів» під час проведення псевдореферендуму щодо «приєднання» регіону до Росії.

Затриманому повідомили про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.