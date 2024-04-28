Олексанра Іванченка запрошували на ефір львівського телеканалу NTA

Личаківський районний суд Львова визнав винним 44-річного Олександра Іванченка винним у розпалювання національної та релігійної ворожнечі й оштрафував його на 3400 грн. Крім цього, він має сплатити 15,2 тис. грн за судові експертизи. У вироку йдеться, що обвинувачений був на посаді диякона Свято-Георгіївського храму, що на вулиці Тараса Бобанича (колишня Короленка) у Львові й поширював там проросійську літературу.

Згідно з матеріалами справи, які опублікували в судовому реєстрі, до обов'язків обвинуваченого належав контроль за парафіями, які входять в структуру Львівської єпархії УПЦ МП. У листопаді 2022 року Олександр Іванченко перебував у приміщенні Свято-Георгіївського храму й роздавав відвідувачам церкви книги «Современный Украинский вопрос и его решение согласно божественным и священным канонам». Цю літературу видали 2020 року в столиці Кіпру Нікосії. Книжки, які роздавав священик, мають ознаки російської пропаганди, спрямованої проти основ національної безпеки України.

Під час досудового розслідування Олександр Іванченко визнав провину й 15 квітня 2024 року уклав угоду про визнання винуватості. Диякон погодився заплатити штраф.

Суддя Григорій Жовнір визнав винним Олександра Іванченка у розпалювання національної та релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) та призначив його 3,4 тис. грн штрафу. Також священик сплатить понад 15 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Додамо, що Олександр Іванченко є уродженцем Луцька Волинської області. З 2003 року він переїхав до Львова. У 2015 році його висвятили на священика.