На Хмельниччині викрили настоятеля храму УПЦ МП, який підтримував війну

Правоохоронці викрили настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ МП, який підтримував російську агресію й розпалював релігійну ненависть. Про це 22 квітня повідомили в Службі безпеки України.

За інформацією слідства, від початку повномасштабного вторгнення протоієрей проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна й звинувачував у війні українську владу. Крім того, він поширював на своїй сторінці «Вконтакте» російську пропаганду.

«Так, наприклад, збройну агресію РФ фігурант називав “громадянським конфліктом” та ображав парафіян інших релігійних громад. Він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора», – зазначають в СБУ.

Чоловіку повідомлили про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.