Клірику загрожує п'ять років позбавлення волі

Служба безпеки України повідомила про підозру одному з очільників УПЦ МП, який поширював кремлівську пропаганду та закликав українців молитися за окупантів. Крім того, клірик курував закордонними мережами УПЦ МП, поширюючи ворожі наративи на українських переселенців, повідомили у прес-службі СБУ у п’ятницю, 12 квітня.

Імовірно, йдеться про протоієрея УПЦ МП Миколу Данилевича, в якого СБУ 12 квітня провела обшуки. Микола Данилевич відомий своїми закликами не давати Томос Православній церкві України та виправданнями російської армії, яка чинить воєнні злочини в Україні.

Микола Данилевич

«Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно “помолитися за здоров’я та благополуччя” російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними правоохоронців, священик також курував мережу єпархій УПЦ МП за кордоном. Там установи російської церкви під нібито приводом духовної опіки поширювали російську пропаганду серед українських біженців.

СБУ підтвердила факти його підривної діяльності в Україні та виявила під час обшуків за місцем проживання клірика пенсійне страхування Росії. Це може свідчити про те, що Данилевич має російське громадянство. Крім того, правоохоронці підтвердили те, що священик навчався в дипломатичній академії міністерства закордонних справ Росії.

Клірику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 161 ККУ (дискримінація громадян за релігійними ознаками) та ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдання та глорифікація учасників збройної агресії Росії проти України). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання священику запобіжного заходу.