Чоловік видавав себе за монаха та освячував російську техніку

Суд на 10 років ув’язнив жителя Київщини, який під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі, видавав себе за монаха та допомагав російським військовим. Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Під час окупації селища чоловік сам запропонував росіянам свою допомогу. Він поселив у себе вдома підрозділ окупаційного угрупування та забезпечував його продуктами. Разом із тим псевдомонах вказував росіянам на будинки місцевих жителів, які можна пограбувати.

«Крім того, колаборант освячував колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. При цьому насправді ніякого відношення до релігійного середовища фігурант не мав», – йдеться у повідомленні.

За допомогу росіянам чоловік отримав можливість вільно пересуватися територією громади, а також відвідувати окупаційний штаб.

Після звільнення району чоловік залишився у селищі та сподівався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ викрили колаборанта та затримали його у квітні 2022 року.

Наразі суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 15 років ув’язнення, але за співпрацю зі слідством суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

За даними Офісу генерального прокурора, російські військові, яким допомагав псевдомонах, вщент розбили Андріївку. Росіяни знищили понад 60 % інфраструктури села.

Нагадаємо, за державно зраду суд на 15 років ув’язнив жителя Сімферополя, що в окупованому Криму. Чоловік у листопаді 2022 року добровільно долучився до Збройних сил Росії. У складі російської армії він воював проти України у Херсонській та Запорізькій областях.