У Києві правоохоронці викрили схему розкрадання близько 10 млн грн бюджетних грошей на неякісному ремонті доріг. Про це у середу, 1 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.

Слідчі встановили, директор та інженер «Київшляхбуду», гендиректор «Київавтодору», а також директор та працівник підприємства, що виготовляє та постачає будівельні матеріали, налагодили схему заволодіння бюджетними грошима. Під час ремонту доріг у Києві вони використали неякісні матеріали, які закупили за завищеними цінами.

«Вулиці столиці були відремонтовані неякісним асфальтним покриттям, а фігуранти заволоділи близько 10 мільйонами гривень, що належали територіальній громаді Києва», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – умисне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваних, але відомо, що «Київавтодор» очолює Олександр Федорченко.