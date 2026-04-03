Чоловік, який копав могилу, віддав знахідку археологам

На Полтавщині виявили давнє поховання і посуд черняхівської культури, який датується III-V століттям нашої ери. На археологічну знахідку натрапили під час копання могили на сільському цвинтарі в с. Велика Обухівка на Миргородщині. Про це повідомили на сторінці Центр охорони та досліджень пам’яток археології.

«Уявіть: ви копаєте могилу на старому цвинтарі, а лопата вдаряється об щось тверде, проте ламке. А потім виявляється, що… це місце вже зайняте! Але десь тисячу шістсот років тому!», – зазначають у повідомленні.

Як розповіли у Центрі археології, серед знахідок є кілька людських кісток та три посудини: маленький опуклобокий сірий горщик з шамотом, розвал сіроглиняної тонкостінної тарілки та рідкісна, велика чорнолощена «тривуха» ваза. Сіра та чорна кераміка створена на гончарному колі.

фото Центру охорони та досліджень пам’яток археології

«Така вишукана форма нагадує античні зразки, але зі своєю специфікою. Посуд “черняхівців” поділявся на три категорії: кухонний, столовий та посудини-сховища. Перший слугував для приготування їжі на вогні, третій – для зберігання, а до другого, столового, і належить наша “тривуха” ваза. Найімовірніше вона та її “родичі” слугували для урочистих подій, адже їх радше знаходять в похованнях, ніж на поселеннях, де частіше побутують миски», – розповіли археологи.

Такі посудини з плоским вінцем та трьома вушками, прикрашені орнаментами чи символічними зображеннями, є характерними предметами для черняхівської культури. Обговорюють навіть припущення, що такий посуд призначався для магічних ритуальних дій, на що можуть вказувати і потрійні вушка, які незручні для використання в побуті. Або ж, можливо, її могли використовувати для змішування вина, копіюючи римські бронзові аналоги.

Тривуха посудина, яка могла використовуватися для ритуальних потреб

Оскільки посуд виявили у похованні, це вказує на те, що це ритуальні предмети, які мали супроводжувати померлого у потойбіччя. За попереднім антропологічним висновком науковця Андрія Артем’єва, кістки належать чоловіку віком приблизно 45 років. Подальші дослідження зможуть датувати більш точно.

Як додали науковці, в околицях села Велика Обухівка раніше виявили два поселення черняхівської культури. Перше відкрив ще в 1970-х рр. Євген Горюнов, ще одне віднайшов у 2010-х В’ячеслав Шерстюк. Ймовірно, саме мешканці цих давніх поселень й залишили цей могильник. До слова, поруч у межах того ж кладовища був стародавній курган, в якому, можливо, також можуть міститися поховання цього часу.