Кістки передали науковцям історико-етнографічного заповідника

У Переяславі на Київщині знайшли кістки мамонта, які датуються 25 тис. років. Їх випадково виявили військові. Про знахідку 30 березня розповіли на сайті Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Як зазначили історики, прадавні кістки знайшли бійці мобільної вогневої групи на південно-східних околицях Переяслава. За висновками співробітників науково-дослідного сектора заповідника, це епіфіз кульшового суглоба мамонта (частина стегнової кістки).

Кістки мамонта знайшли на південно-східній околиці Переяслава (фото заповідника)

Атрибуцію знахідки виконав кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу археології кам’яної доби Інституту археології НАН України Дмитро Ступак.

«Потрібно оглянути це місце, чи є там ще щось. Як кремінь пов’язаний із фауністичними знахідками? Можливі різні варіанти, можливо всі знахідки одночасові. Тоді треба шукати палеолітичну стоянку. Поки мало знахідок, але місце цікаве для подальших обстежень», – прокоментував науковець.

Раніше в тій околиці наковці знаходили рештки фауни та крем’яний наконечник епохи палеоліту (фото заповідника)

Археологи заповідника обстежили місце знахідки, але інших археологічних елементів не виявили. Проте, як зазначають у заповіднику, саме там в 2021 році археологи науково-дослідного сектору виявили фауністичні рештки та крем’яний наконечник цього ж періоду. Можливо, ці знахідки дають підказки про раніше невідому пам’ятку палеоліту на околицях Переяслава.