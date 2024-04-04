Два села Івано-Франківщини Маріямпіль і Єзупіль вважають найдавнішими поселеннями на березі Дністра в межах Галичини. Там знайшли докази перебування людей 111-115 тисяч років тому. Це період виникнення неандертальців. Долина річки Дністер завжди була сприятлива для проживання людей. Археологи у різні часи виявляли там артефакти найдавнішої епохи існування людей – палеоліту.

Під час археологічних розкопок, які у 2015 році проводила українсько-польська експедиція в Галицькому районі, вчені шукали сліди існування найдавніших цивілізацій у долині Дністра. У Маріямполі науковці дослідили кар’єри колишнього цегельного заводу та родовища мергелів.

«На обох об’єктах вдалося зібрати велику кількість знарядь давньої людини – відщепів, пластин, скребел, нуклеусів та інших артефактів, що належать археологічній культурі “мустьє-леваллуа” (середній палеоліт). Вони залягали на так званому горохівському викопному ґрунті, похованому під лесами – супісками і суглинками з рештками гумусу. Вік знахідок – 111-115 тисяч років за даними термолюмінісцентного аналізу професора Шовкопляса з інституту геологічних наук НАНУ», – повідомив геолог і палеоеколог, доктор геологічних наук Олег Адаменко.

Дослідження стоянки Маріампіль-5 (фото з публікації Адаменка)

Таке саме датування має і раніше вивчена стоянка давніх людей в Єзуполі. У цьому регіоні відомі також більш молоді, пізньопалеолітичні стоянки (40 – 26-20 тис. років) в Козині, Галичі, Колодієвому, Межигірцях.

Ці знахідки підтверджують давнє заселення долини Дністра та української частини Східноєвропейської рівнини, що простягається на схід від Карпат до Уралу. Вони свідчать про те, що наші предки рухалися від своєї прабатьківщини у Східній Африці, де вони існували вже 2,3-1,8 млн років тому, на північ через Північну Африку, Гібралтар у Західну і Центральну Європу, яку заселили близько мільйона років тому. Потім перетнули Карпати і примандрували в Прикарпаття й Поділля (стоянка Меджибіж у Хмельницькій області, 700-400 тис. років), Великий Глибочок на Тернопіллі (115 тис. років), стоянки в долинах Горині і Південного Бугу, Житомирська стоянка та інші.

Інший шлях наших предків зі Східної Африки пролягав через Східне Середземномор’я на Кавказ (Азих), басейни річок Кубані (Біла), Дону (Хрящі, Михайлівське), Дніпра (Кодак, Ненаситець) і Сіверського Дінця (ранньопалеолітичні стоянки Вишневий Дол, Макарово, Красний Деркул, Піонерське на Луганщині). Ці два потоки давньої людності й заселили нинішню територію України, зазначає науковець Олег Адаменко.

Схема розселення людей континентами

За ці два мільйони років люди еволюціонували: від гомо габіліуса (людини вмілої), гомо еректуса (людини прямоходячої) до неандертальця (тупикова гілка) і кроманьйонця або гомо сапієнса (людини розумної). Епоха палеоліту поділяється на ранню, середню і пізню. А після льодовикового періоду (2 млн – 10 тис. років тому) цивілізація розвивалася від мезоліту – неоліту – епохи бронзи – заліза до трипілля.

Поки що артефакти раннього палеоліту долини Дністра виявили в його нижній течії (територія Молдови). На Івано-Франківщині знайшли пізньопалеолітичні стоянки 125-50 тис. і 50-10 тис. років тому. І саме територія сіл Маріямпіль і Єзупіль залишаються найдавнішими поселеннями Прикарпаття у долині Дністра із всіх поки досліджених.

Нагадаємо, вчені виявили в Королевому на Закарпатті палеолітичні стоянки, які датуються 1,4 млн років тому. Знахідки вказують, що заселення Європи людьми могло відбуватися зі сходу на захід з Кавказу через Карпати і Королево. Це найперше підтверджене місце проживання homo erectus на території Європи. Досі найдавніше датованими доказами первісних людей у Європі були скам’янілості та кам’яні знаряддя, знайдені в Іспанії та Франції. Про інші знахідки епохи палеоліту в долині Дністра ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Затоплена спадщина Дністра».