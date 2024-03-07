Кам’яні знаряддя були знайдені археологами на території палеолітичної стоянки у Королеві у 80-х роках XX століття

Вчені довели, що кам’яні знаряддя, знайдені у селищі Королево, є найдавнішими артефактами в Європі, виготовленими стародавніми людьми. Дослідження, опубліковане у науковому журналі «Nature» 6 березня, свідчить про те, що знайденим на території Закарпаття доісторичним пам’яткам 1,4 млн років і вони дають змогу зрозуміти, коли вперше люди потрапили на європейський континент.

Кам’яні знаряддя були знайдені археологами на території палеолітичної стоянки у Королеві у 80-х роках XX століття. З тих пір науковці досліджували їх вік. Вивчивши концентрацію нуклідів в артефактах за допомогою методу датування, команда геохронологів підрахувала, що знаряддям має бути 1,4 млн років.

«Датування знарядь, знайдених у Королеві, спонукає дослідників припустити, що предки людини, які їх виготовили, були Homo erectus – єдиними стародавніми людьми, які, як відомо, жили за межами Африки приблизно 1,4 млн років тому. Більше того, знаряддя у Королеві схожі на артефакти, знайдені на території археологічних пам’яток у горах Кавказу, які пов’язують з Homo erectus і датують періодом близько 1,8 млн років до нашої ери», – зазначив керівник дослідження Мадс Кнудсен.

За словами археолога Чеської академії наук Романа Гарби, знахідки на Закарпатті дають повніше уявлення про напрямок подорожі перших людей у Європу.

Карта приблизної міграції стародавніх людей. Чеська академія наук

«Географічно Королево лежить між старими археологічними пам’ятками на перетині Азії та Європи та молодшими пам’ятками в південно-західній Європі. Досі не було вагомих доказів міграції перших європейців зі сходу на захід. Тепер ми це маємо», – сказав науковець.

Додамо, що досі найдавнішими датованими доказами первісних людей у Європі були скам’янілості та кам’яні знаряддя, знайдені в Іспанії та Франції. Обидва мають вік від 1,1 до 1,2 мільйона років.