Роботів-солдатів другого покоління хочуть направити в Україну протягом 2026 року

Американська компанія Foundation Future Industries, яка на початку 2026 року надала Україні двох гуманоїдних роботів Phantom MK-1 для випробувань в умовах війни, планує передати для тестувань на фронті роботів нового покоління – Phantom 2. Це допоможе компанії у майбутній роботі з армією США, повідомив 30 травня телеканал CNBC із посиланням на співзасновника стартапу Санкаета Патака.

У березні газета Time повідомила, що Foundation передала Україні двох гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1, щоб випробувати їх у бойових умовах. Основною задачею для роботів в Україні стала підтримка розвідки на лінії фронту.

Зокрема, Phantom MK-1 доставляли та забирали вантажі, щоб мінімізувати виклики для військових. Зазначається, що випробування відбувалися за підтримки уряду США. Втім, Phantom MK-1 має обмеження та може переносити лише до 20 кг вантажу. Крім того, модель не має достатнього захисту від води, а також не здатна довго працювати в автономному режимі.

Через це компанія планує направити в Україну нову, покращену модель – Phantom 2. Вона матиме подвоєну вантажність і, за словами творців, «надлюдські можливості».

Стартап розраховує, що результати випробувань роботів в Україні допоможуть у майбутній співпраці з армією США. Компанія вже має дослідницькі контракти на загальну суму 24 млн доларів з армією, ВМС та Повітряними силами США.

Компанія хоче виробляти тисячі роботів щороку та розпочати їхнє випробування вже з американськими військовими протягом найближчого часу. За даними CNBC, цю метку хочуть досягнути за допомогою другого сина президента США Еріка Трампа. Він нещодавно приєднався до Foundation як головний радник зі стратегії, а до того інвестував у цей стартап.

