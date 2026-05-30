Поліцейські на службовому авто зупиняли водіїв та вимагали гроші

ДБР на Львівщині розслідує кримінальне провадження щодо двох поліцейських офіцерів громали Стрийського районного управління поліції, які вимагали хабарі у водіїв, шантажуючи їх притягненням до адміністративної відповідальності за вигадані порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Як зазначається в ухвалах Личаківського районного суду Львова, два поліцейські офіцери громади сектору взаємодії з громадами Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області у лютому 2024 року, рухаючись на службовому авто, побачили автомобіль, який стояв на узбіччі дороги.

Вони підійшли до водія та погрожували скласти на нього протокол за проїзд під заборонний знак, також стверджували, що той перебуває у нетверезому стані. За непритягнення до адмінвідповідальності поліцейські вимагали у водія хабар 15 тис. грн.

Водій погодився заплатити гроші, розуміючи, що в разі відмови на нього складуть незаконні протоколи. Гроші водій перерахував на вказану поліцейським банківську картку третьої особи. Пізніше ця людина перерахувала по 7 тис. грн на особисті банківські картки поліцейських.

У червні 2024 року у місті Сколе офіцери громади вимагали хабар 20 тис. грн у водія мотоцикла, який їхав без номерних знаків. Мотоцикліст не мав при собі стільки готівки та погодився перерахувати на вимогу поліцейських 15 тис. грн з банківської картки. Гроші згодом поліцейські розділили між собою.

У вересні 2024 року в межах селища Верхнє Синьовидне офіцери громади зупинили водія вантажівки DAF, заявили йому, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння та вимагали 20 тис. грн за непритягнення до відповідальності. Водій перерахував гроші на вказану поліцейськими банківську картку.

Поліцейським офіцерам громади оголосили підозри у вимаганні неправомірної вимоги службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ). Наприкінці березня цього року суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 266 тис. грн.