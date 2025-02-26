У Львові ДБР затримало оперуповноваженого сектору кримінальної поліції на хабарі у 6000 доларів. За ці гроші поліцейський обіцяв закрити адмінсправу та допомогти зняти статус порушника військового обліку з військовозобов’язаного чоловіка, який перебував у розшуку.

Як вказано в ухвалі Личаківського райсуду, яка оприлюднена у судовому реєстрі, 19 лютого 2025 року на вул. Творчій у Львові оперуповноважений сектору кримінальної поліції ВП №1 ЛРУП №1 отримав 6000 доларів хабаря від посередника. За ці гроші поліцейський пообіцяв закрити справу та посприяти у знятті з ухилянта, який перебуває у розшуку за порушення законодавства про мобілізацію, статусу порушника військового обліку.

З матеріалів справи відомо, що ще у грудні 2024 року до поліції надійшло повідомлення про необхідність розшукати військовозобов’язаного, який, за даними ТЦК, порушив законодавство про мобілізацію (ст. 210 та 210-1 КУпАП). У січні 2025 року чоловік, якого оголосили у розшук, звернувся до свого знайомого та розповів, що до нього телефонували з поліції, зокрема з ВП №1 ЛРУП №1. Цей знайомий написав своєму товаришу, який працює у цьому ж відділі поліції. Поліцейський зявив, що зможе вирішити це питання. Спершу він називав 3000 доларів, а згодом вартість «послуги» зросла до 6000 доларів, які треба було заплатити для зняття статусу порушника військового обліку та закриття адмінсправи. Хабар був призначений для оперуповноваженого та «невстановлених працівників ВП №1 ЛРУП №1».

Чоловік погодився на хабар, розуміючи, що відмова від пропозиції поліцейського може зашкодити йому та його товаришу, який перебуває у розшуку. Одразу після цього він звернувся до правоохоронців з заявою про вимагання хабаря. Цю справу розслідує ДБР. Оперуповноваженого затримали після отримання 6000 доларів хабаря. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.3 ст.368 ККУ.

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 181 тис. грн застави. Його також відсторонили від посади на два місяці. Слідство триває.