22-річний українець вчинив самопідпал навпроти президентського палацу у Варшаві

Українець, який вчинив самоспалення у Варшаві, мав проблеми з навчанням. Польська прокуратура розслідує інцидент за статтею про доведення до самогубства або допомогу в його вчиненні. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила газета Rzeczpospolita з посиланням на джерела, обізнані з попередніми результатами розслідування.

За словами співрозмовника видання, дорогою до лікарні 22-річний юнак ще був при свідомості та встиг розповісти, що живе в Польщі чотири роки, тоді як його родина залишилася в Україні. Під час огляду його речей знайшли обгорілий студентський квиток Вроцлавської політехніки. Як з'ясувалося, там він навчався спочатку, однак через систематичні пропуски занять йому загрожувало відрахування.

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Згодом українець вступив до Ченстоховської політехніки та оселився в місцевому гуртожитку. Однак і там у нього виникли проблеми з навчанням, через які він міг втратити статус студента.

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Інші мешканці гуртожитку розповіли поліції, що хлопець був замкнутим і майже не спілкувався з сусідами. За їхніми словами, він захоплювався комп'ютерними іграми, через які міг пропускати заняття.

Раніше медіа повідомляли, що під час самоспалення українець нібито мав із собою табличку з вимогами щодо рівного ставлення до поляків та українців. Однак, за інформацією Rzeczpospolita, наразі цю версію не підтвердили. Табличка майже повністю згоріла, тому за словами, які на ній збереглися, неможливо встановити її зміст. Нині слідчі вилучають записи з камер відеоспостереження, щоб спробувати відновити текст. Крім того, у рюкзаку хлопця не знайшли речей чи записів, які могли б свідчити про політичний мотив його вчинку.

Варшавська прокуратура розпочала розслідування за статтею про доведення до самогубства або надання допомоги в його вчиненні. Речник Окружної прокуратури у Варшаві Пйотр Скіба пояснив, що це стандартна правова кваліфікація у випадках, коли людина намагалася накласти на себе руки шляхом самоспалення.

Нагадаємо, 25 листопада у центрі Варшави 22-річний українець вчинив самопідпал навпроти президентського палацу. Раніше польські медіа писали, що чоловік хотів привернути увагу до становища українців у Польщі та вимагав, щоб до них ставилися так само, як до поляків. Перехожі та співробітники служби охорони загасили полум’я, після чого чоловіка з важкими опіками госпіталізували.