Україна довела далекобійні удари по Росії до рекордної інтенсивності

Україна посилила далекобійні атаки по території Росії та розширила операції проти російських військових об'єктів за кордоном. За останні 50 днів Сили оборони уразили 40 об'єктів нафтової та військово-промислової галузей РФ. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила газета The New York Times.

За даними видання, Україна довела інтенсивність далекобійних операцій проти Росії до рекордного рівня. В окремі дні українські військові запускали по території РФ понад тисячу безпілотників.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Кампанія далекобійних ударів продовжилася попри заклики президента США Дональда Трампа припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Україна намагається скоротити доходи Москви та ускладнити забезпечення російської армії пальним і озброєнням.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Географія українських операцій охоплює щонайменше п'ять морів, а дальність ударів перевищує 2400 км. Серед цілей були паливний термінал на Білому морі та підприємство з виробництва ракетного палива в Сибіру.

Удари по російських об'єктах за кордоном

Українські сили також атакували російські судна за межами території РФ. Зокрема, у Фінській затоці після удару загорілося військове вантажне судно Sparta II.

Біля лівійського порту Бенгазі затонув російський бойовий корабель «Меркурій», на борту якого перебував бойовий вертоліт. Крім того, було уражено вантажне судно, яке, за словами президента Володимира Зеленського, перевозило зброю.

Українські атаки спрямовані на різні етапи російської нафтової промисловості – від транспортування сировини до її переробки та морського експорту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, обсяги виробництва російських нафтопереробних заводів приблизно на 30% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Випуск бензину скоротився на 20%, а дизельного пального – майже на 30%. Через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку Москва обмежила експорт пального.

За оцінкою NYT, далекобійні удари також змушують Росію витрачати додаткові ресурси на захист інфраструктури. Зокрема, Москва перекидає засоби протиповітряної оборони з фронту та залучає військово-морські сили для охорони суден.

Нагадаємо, у ніч на 28 листопада безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» в однойменній області Росії. Після удару на об’єкті спалахнула пожежа, заграву від якої, за повідомленнями місцевих жителів, було видно за десятки кілометрів.