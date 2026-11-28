Володимир Зеленський хоче повністю знищити Керченський міст

Володимир Зеленський має на меті повністю знищити Кримський міст і наказав готувати нові удари по російській переправі. Про це у суботу, 28 листопада, повідомила щоденна британська газета The Telegraph, передає «Українська правда».

За даними The Telegraph, через українські атаки, що стались у листопаді, у Керченську протоку обвалилася частина чотирисмугової автомобільної дороги та опорна арка мосту. Також значних пошкоджень зазнала залізнична частина мосту. За даними журналістів, саме Володимир Зеленський наказав здійснити повторний удар по мосту в ніч на 19 листопада.

The Telegraph пише, що президент України повідомив військовому командуванню, що хоче повного знищення Керченського мосту, який сполучає Росію з окупованим Кримом. Тому Сили оборони планують нові удари по незаконній переправі.

«Президент хоче, щоб його повністю знищили», – цитує The Telegraph неназваного співрозмовника.

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Нагадаємо, 16 листопада внаслідок атаки Сил оборони нахилилася одна з арок Кримського мосту, а вже 17 листопада через повторну атаку були знищені одна з арок та автомобільний проліт мосту. У ніч на 19 листопада міст знову потрапив під удар. Цього разу пошкоджень зазнав залізничний проліт.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили атаку та повідомили, що здійснили її за допомогою берегових ракетних комплексів ВМС ЗСУ «Нептун».