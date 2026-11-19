За попередніми даними, Кримський міст повторно атакували ракетами

У ніч на четвер, 19 листопада, Кримський (Керченський) міст зазнав нової атаки. Про це повідомили окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов та моніторингові телеграм-канали.

«У результаті чергової атаки на Кримський міст рух тимчасово перекрито. Усі відповідальні служби перебувають на своїх робочих місцях. Триває оцінка завданих збитків. Додаткова інформація буде надаватися у міру її надходження», – написав гауляйтер окупованого Криму.

Раніше телеграм-канал «Крымский ветер» повідомляв про ракетну атаку на міст. Деякі телеграм-канали писали про два влучання в його залізничну частину.

Уранці Мінтранс Росії повідомив, що внаслідок нічної атаки безпілотника рух поїздів залізничною частиною Кримського мосту тимчасово призупинили.

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«Постраждалих у результаті інциденту немає. Фахівці проведуть оцінку завданих збитків», – ідеться в повідомленні.

Також цієї ночі під ударом опинилася НПС «Калєйкіно» в Республіці Татарстан. Це одна з найбільших стратегічних нафтоперекачувальних станцій Росії, яка забезпечує перекачування близько 1 млн барелів нафти на добу.

Українська сторона поки що офіційно не коментувала наслідки атаки на окупований Крим та Росію.

Нагадаємо, до листопада 2026 року незаконно збудований росіянами міст через Керченську протоку в окупованому Криму щонайменше п’ять разів ставав ціллю результативних українських атак або операцій. Ще один епізод із ракетним ударом у 2024 році, за інформацією The New York Times, мав обмежені наслідки.

Унаслідок атак протягом 16-17 листопада 2026 року було повністю знищено одну з арок та автомобільний проліт мосту. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що операція з ураження переправи тривала кілька тижнів і відбувалася у сім етапів. Для цього Сили оборони застосували 11 видів озброєння – дрони та ракети.