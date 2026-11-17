Кримський міст зазнав повторної атаки

У ніч на вівторок, 17 листопада, Кримський міст зазнав повторної атаки. Для удару використали безпілотники та ракети. Одна з арок мосту обвалилася у воду. Інформацію про атаку підтвердив призначений Росією керівник окупованого Криму Сєргєй Аксьонов.

За його словами, після повторних ударів рух Кримським мостом призупинили. Згодом Мінтранс РФ заявив, що автомобільне та залізничне сполучення переправою наразі неможливе. Водіям також рекомендували не вирушати у напрямку мосту.

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На відео, які поширюють у соцмережах, помітно, що з одного боку споруди залишилася лише одна арка. Інша впала у воду внаслідок атаки. Також могло бути зруйновано автомобільний проліт мосту.

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За повідомленнями російських телеграм-каналів із посиланням на джерела, для ударів могли використовувати не лише дрони, а й ракети.

Доповнено о 12:06. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що ураження мосту стало результатом сьомого етапу спеціальної операції, яку протягом кількох тижнів готували та координували Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Українські військові поступово знищували системи протиповітряної оборони, радари, засоби радіоелектронної боротьби та інші визначені цілі, щоб прокласти шлях до основного об'єкта.

Для проведення операції використали безпілотники Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та ракети Р-360 «Нептун».

Зеленський зазначив, що на фінальному етапі операції безпілотники «Паляниця» уразили автомобільну частину мосту, а ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 – залізничну. За допомогою ракет «Фламінго» українські військові здійснили кероване ураження, а зв'язок із засобами ураження зберігався до останніх секунд.

Нагадаємо, попередня атака на Кримський міст відбулася 16 листопада. Тоді рух переправою також обмежували. Російські телеграм-канали писали, що після удару безпілотників одну з арок візуально відхилило приблизно на 15 градусів.