Росіяни заявили про атаку на Кримський міст

Росіяни заявили, що вранці 16 листопада під атаку потрапив Кримський міст. За словами окупаційного губернатора Криму Сєргєй Аксьонова, відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, а рух мостом обмежений.

Сєргєй Аксьонов заявив, що рух транспорту мостом буде обмежений щонайменше до середини дня. Він також повідомив, що в Керчі через удар по мосту розгорнули оперативний штаб.

«Ворог завдав удару Кримським мостом. У зв'язку з цим рух транспорту буде обмежено орієнтовно до середини дня. Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні служби, у Керчі розгорнуть оперативний штаб», – заявив Сєргєй Аксьонов.

Кримський міст – транспортний перехід через Керченську протоку, який сполучає окупований Росією Кримський півострів із Краснодарським краєм РФ. Складається з автомобільної та залізничної частин. Автомобільну частину відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019 року. Міст Росія використовує, зокрема, для військової логістики та постачання окупаційного угруповання в Криму.

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Доповнено. Російський телеграм-канал Mash заявив, що міст атакували ударні безпілотники. Зокрема, під удар потрапила права арка з боку Криму. Через обстріл приблизно 2 тис. машин застрягли в черзі з обох боків мосту.

Кримський міст після атаки дронів 16 листопада

Кримський міст уже кілька разів зазнавав атак. 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту вибухнула вантажівка, унаслідок чого переправа зазнала пошкоджень. Зокрема, частково обвалилися два автомобільні прольоти мосту та загорілася залізнична гілка, на якій перебували цистерни з пальним. Росіяни заявляли, що збитки сягнули 500 млн рублів.

У ніч на 17 липня 2023 року внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалився один із його прольотів. Згодом стало відомо, що переправу атакували морські дрони СБУ.

Третя атака на Кримський міст сталася 3 червня 2025 року. Агенти СБУ замінували опори переправи, після чого спецслужба активувала вибухові пристрої. Внаслідок спецоперації підводні підпірки опор були сильно пошкоджені на рівні дна.