За попередніми даними, після вибуху на Кримському мосту обвалився один із прольотів

В ніч на 17 липня, близько 4:00 впав проліт Кримського мосту. Перед цим очевидці чули на мосту вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мешканці Керчі чули два вибухи – о 03:04 та 03:20 за місцевим часом. Після цього, місцева окупаційна влада повідомила про «надзвичайну подію» в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

Натомість російські пропагандистські Telegram-канали пишуть, що на Кримському мосту після вибухів впав проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала.

Російське міністерство транспорту пише, що «пошкодження дорожнього полотна» на мосту. Влада Краснодарського краю РФ закликала мешканців регіону утриматися від поїздок через Кримський міст «у зв'язку із ситуацією, що склалася».

Судячи з опублікованих фото, які почали зʼявлятись вже після 8:00 – йдеться про масштабні руйнування.

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