Агенти СБУ замінували опори Кримського мосту

СБУ під час проведення унікальної спецоперації у вівторок, 3 червня, втретє вразила Кримський міст, цього разу під водою. Про це повідомили спецпризначенці.

СБУ зазначає, що операція з підриву тривала декілька місяців. Агенти замінували опори об’єкта й у вівторок, 3 червня, о 04:44 ранку активували перший вибуховий пристрій. У дописі наголошують, що серед цивільних ніхто не постраждав.

Внаслідок спецоперації підводні підпірки опор були сильно пошкоджені на рівні дна. У СБУ відзначають, що цьому посприяли 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Проведення операції особисто контролював голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

«СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», – заявив Малюк.

Нагадаємо, вперше Керченський міст ЗСУ успішно атакували 8 жовтня 2022 року, частково зруйнувавши два автомобільні прольоти. Друга атака відбулася 17 липня 2023 року.

У серпні 2023 року стало відомо, що росіяни затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів.