Російські окупанти затопили вздовж Кримського мосту кілька барж, сподіваючись, що це захистить незаконну споруду від атак українських надводних дронів. Супутникові знімки барж біля Кримського мосту, які зробив сервіс Planet.com, опублікувало «Радіо Свобода».

У розпорядженні журналістів з’явилися супутникові знімки високої роздільної здатності від сервісу Planet.com, на яких видно, що на південь від мосту встановили баржі. Водночас ці баржі, ймовірно, затоплені лише частково, оскільки глибина на цій території не перевищує 2-4 метрів.

Окупанти передбачають, що ці баржі будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів.

Фото planet.com

Фото planet.com

За час повномасштабної війни незаконно збудований Кримський (Керченський) міст було атаковано тричі: 8 жовтня 2022 року, а також 17 липня і 12 серпня 2023 року. За інформацією Військово-морських сил Збройних сил України, Кримський міст працює, проте неповноцінно, а окупанти кидають більше сил для його охорони.