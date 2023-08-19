Момент першого вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року

Для першого підриву Кримського мосту СБУ довелося використати 21 тонну вибухівки, а для другого – розробити спеціальні морські безпілотники. Про це 19 серпня голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів в інтерв'ю NV.

СБУ, за його словами, виношувала ідею підриву Кримського мосту ще з весни 2022 року. Розглядали різні варіанти. Думали переправити вибухівку в товарних вагонах. Але росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Зрештою зупинилися на варіанті з фурою, навантаженою бочками з олією, в яких і ховалася б вибухівка.

Як повідомляється, для цього вони використали 21 тонну гексогену. Його замаскували за допомогою пакувальної плівки, щоб сканери на пунктах пропуску не помітили вибухівку. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, мала офіційно перевозити вантажівка. Окрім того, за словами Малюка, СБУ обійшла спеціальні глушилки на Кримському мосту, які збивають GPS-координати.

Замотана у плівку вибухівка, яку використали для першої атаки на Кримський міст

«Ми сім кіл пекла пройшли, використали "в темну" стільки росіян!», – розповів голова СБУ.

В організації другої атаки на Кримський міст в липні 2023 року велику роль зіграв офіцер на позивний «Хантер». Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які й підірвали міст.

Уперше в обставинах реального бою плавучі безпілотники інженери і фахівці СБУ випробували на кораблях російського Чорноморського флоту, коли восени минулого року атакували в Севастопольській бухті ракетні фрегати Адмірал Макаров і Адмірал Ессен. Останній після цієї спецоперації довгий час стояв у доці на ремонті.

«Зрозумівши, що дрони не здатні потопити великі судна, кількість вибухівки на них довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного "месника"», – зазначив Малюк.

Дистанційно керовані плавзасоби-камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС. Їх конструкція передбачала три види управління і самознищення в разі необхідності.

Малюк залучив до співпраці командувача ВМС Олексія Неїжпапу, який надав значну допомогу в реалізації усього проекту. Об'єднана команда флоту і спецслужби почала готувати морську операцію з підриву Кримського мосту. Дрони продовжили вдосконалювати, навіть встановили на корпусі два реактивні вогнемети підвищеної дальності «Шмель-М». Модифіковані дрони були готові до виконання надскладних завдань. У середині липня СБУ і ВМС нарешті випустили дрони у відкрите море, направивши їх на ціль.

Дрон «Морський малюк», який використали для другої атаки на Кримський міст

«Дві ночі ми не спали – буквально щохвилини стежили за дронами. Ми перебували на такому драйві, що доводилося трохи заспокоювати хлопців, аби вони не гнали безпілотники», – згадує Малюк. Врешті безпілотники вдарили по опорі мосту, зкинувши з неї, якщо судити з оприлюднених пізніше фото, цілий проліт його автомобільної частини.

«Коли стався вибух, ми дуже голосно кричали, тому що напруга всередині була величезною, – зізнається Малюк. – Скажу чесно: я молився, щоб усе вийшло. І коли дрон вибухнув, від радості „вибухнули“ й ми». Голова СБУ, описуючи деталі атак на Кримський міст, кілька разів наголосив: ці операції готували виключно силами України, і жодні іноземні спецслужби до них не причетні. Також Малюк уточнив, що Кримський міст – це законна мета для України. Наприклад, Женевські конвенції, що регламентують певні правила ведення воєн, не містять заборони атакувати такі об'єкти. А Кодекс Лібера – Інструкція з управління діючою армією США – визначив законною метою «перешкоджання шляхам і каналам руху, пересування або зв’язку».