Пошкоджений Кримський міст після атаки 17 липня

Служба безпеки України надала журналістам відеозаписи про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня. Представники української спецслужби також розкрили додаткові деталі операції, яка відбулася минулого місяця, і наголосили, що будуть нові подібні атаки, повідомляє CNN.

Голова СБУ Василь Малюк заявив, що використання безпілотника, отримало назву «Морський малюк» (Sea Baby), є результатом довгострокової розробки, що розпочалася безпосередньо після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Морські безпілотники є унікальним вдосконаленням, створеним СБУ, і жодна приватна компанія не брала в цьому участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) «Оленегорський Горняк» та танкер SIG», – зазначив він.

Служба безпеки України надала журналістам відеоматеріали з липневої операції, на яких було продемонстровано екран пілота, за кілька хвилин до того, як безпілотник доставив 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту. На відео видно екран пілота за кілька хвилин до того, як український морський дрон доправив приблизно 850 кг вибухівки до бетонної опори мосту.

відео CNN

СБУ надала CNN також два ролики з камер спостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку. Сам же керівник СБУ також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.

Нагадаємо, уночі 16 липня в тимчасово окупованому Севастополі у Криму прогриміло кілька вибухів. Пізніше окупаційна влада тимчасово захопленого Криму прокоментувала нічну атаку безпілотниками на півострів. Вона нібито була масованою та тривалою. Унаслідок падіння прольоту Кримського мосту 17 липня щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала. Представник окупаційної влади Криму, губернатор Сергій Аксьонов закликав кримчан відкласти поїздки через міст та в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», як він називає окуповані території України. У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.