Пошкоджений Кримський міст після атаки 17 липня

Атака на Кримський міст, що призвела до часткової руйнації прольотів і порушення автомобільного руху, може ускладнити російську логістику на півдні України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Експерти нагадали, що в мінтрансі Росії стверджували, що удари буцімто не пошкодили залізничний міст або опори автомобільного мосту і що через кілька годин після удару залізничний рух через Керченський міст відновився. Однак аналіз відеозаписів з місця події свідчить, що один проліт мосту через Керченську протоку обвалився, і ще один пошкоджено.

Російська окупаційна «влада» перенаправила інтенсивний цивільний транспорт з окупованого Криму в Росію через окупований південь України. Тим часом російські джерела повідомили про значні затори в Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області в бік Мелітополя.

Аналітики зазначають, що Кримський міст проходить уздовж однієї з двох наземних ліній зв’язку (GLOCs), що підтримують південне угруповання військ Росії. Іще один маршрут проходить через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Цей маршрут матеріально-технічного забезпечення тепер є єдиною точкою постачання великої кількості механізованих російських сил на півдні України, необхідних для протистояння українському контрнаступу.

«Водночас російські та окупаційні чиновники продовжували рекламувати окупований Крим як туристичний напрямок, однак закликаючи російських цивільних проїжджати через зону бойових дій, а не радити їм уникати її, як це зробив би відповідальний уряд…», - йдеться у звіті.

В ISW переконані, що російська логістика на півдні України постраждає в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Тому російські формування в Запорізькій області, що вже скаржаться на дефіцит постачання, матимуть ще більші проблеми.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 липня на Керченському мосту сталися вибухи, які пошкодили дві секції автомобільного шляху. Після цього рух Кримським мостом було зупинено.