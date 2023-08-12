Попри світлини Кримського мосту, від якого йде дим, окупаційна влада заявляє, що міст не пошкоджений

У тимчасово окупованій Керчі прогриміло чотири вибухи. Після цього місцеві мешканці показали відео та світлини Кримського мосту, з якого йде дим, повідомили російські телеграм-канали у суботу, 12 серпня.

За попередніми даними, в районі Керченського півострова працювала ППО. Зокрема йдеться про район Кримського моста, де чули чотири вибухи.

Окупаційний голова Криму Сєргєй Аксьонов заявив, що Керч атакували дві українські ракети. За його словами, снаряди нібито збили, а Кримський міст нібито не пошкоджений. За даними міноборони Росії, Кримський міст намагалися атакувати ракетами С-200.

Водночас очевидці почали публікувати світлини та відео Кримського мосту, від якого помітно йде дим. На світлинах помітно, що дим йде з щонайменше з шістьох частин мосту.

Наразі рух Кримським мостом перекрили на невизначений термін.

Нагадаємо, вранці 12 серпня окупанти заявили про атаку 20 безпілотників на Крим, й усіх їх нібито вдалося збити. Місцеві мешканці опублікували відео, на якому видно невизначені об'єкти, що атакують район селища Новоозерне, де розташована велика військова база зберігання.