За даними окупантів, всі дрони збили

У тимчасово окупованому Криму, імовірно, сталася чергова атака безпілотників. У суботу, 12 серпня, міноборони Росії та пропагандистські канали заявили, що Крим атакували 20 ударних дронів, й усіх їх нібито вдалося збити.

Імовірно, у тимчасово окупованому Криму працювала ППО. Місцеві мешканці опублікували відео, на якому видно невизначені об'єкти, що атакують район селища Новоозерне.

Зазначимо, у Новоозерному розташована велика військова база зберігання, яку розгорнули перед повномасштабним вторгненням росіян. Йдеться про 943 центр забезпечення мобілізаційного розгортання.

У міноборони Росії заявили, що 14 дронів нібито було збито засобами ППО. Ще шість БПЛА, за даними російського міністерства, нейтралізували засоби РЕБ.

Традиційно окупанти звинуватили в атаці українських військовослужбовців. Водночас офіційних коментарів української сторони немає.

Зазначимо, 12 серпня росіяни оголосили про перекриття Кримського мосту через загрозу обстрілів. Пізніше окупанти повідомили, що безпілотники атакували різні райони Криму – які саме, не уточнюється.