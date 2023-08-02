Вибух прогримів неподалік від селища Гвардійського

У тимчасово окупованому Криму вранці середи, 2 серпня, прогримів вибух. Очевидці повідомили про стовп диму поблизу села Гвардійське, де розташований аеродром російських окупантів, повідомило «Радіо Свобода» із посиланням на кримські телеграм-канали.

На час окупації аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам Росії. За даними видання, наразі там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС.

Очевидці поділилися фото стовпа диму, який здіймається над селом. Водночас міноборони РФ та окупаційна адміністрація не коментують вибух.

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, вибухи чули в Сімферополі та у Гвардійському. У селищі Новофедорівка, де також розташований аеродром Саки повідомляється про роботу російської ППО. Зазначимо, на аеродромі поблизу Новофедорівки розташований 43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила про перекриття руху на Кримському мосту. Наразі обмеження зняли.

Зазначимо, вибухи в Криму почастішали. Зокрема, 29 липня ЗСУ повторно вдарили по Чонгарському мосту, який з’єднує Кримський півострів та Херсонщину.

За день до того, 28 липня, у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув російський склад з боєприпасами. ГУР зазначило, що в районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів. Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на «тимчасовому складі» боєкомплекту росіян.