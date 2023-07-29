Руйнування Чонгарського мосту, 22 червня 2023 року

Українські військовослужбовці вранці у суботу, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область. Відповідну інформацію, яку раніше поширювали російські колаборанти, підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

«Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним Силам України!», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не стали уточнювати жодні подробиці обстрілу. Однак, кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо повідомляв, що українські військові випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях. За його словами, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною.

Натомість російські пропагандисти поскаржилися, що Збройні сили України всерйоз взялися за логістику російської армії.

До слова, у ніч на 22 червня теж було завдано кількох ударів по мосту в Чонгарі. Пізніше війська РФ там звели понтонну переправу. Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк казала, що пошкодження Чонгарського мосту є передумовами створення гарних новин, до яких ми наближаємося. Начальник Головного оперативного управління ГШ ЗСУ Олексій Громов розповів, що тоді по мостах у Чонгарі було здійснено удар за допомогою ракет Storm Shadow.

Міст, який обстріляли, зʼєднує Крим із Херсонською областю. Саме ця транспортна артерія була однією з головних для російського контингенту в окупованих частинах Запорізької та Донецької областей, де зараз ведуть наступ Збройні сили України.