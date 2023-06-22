Наслідки удару по мосту в Чонгарі

В ніч на 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту, що зʼєднує окупований Крим з материковою Україною. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Чим саме було завдано удару – наразі невідомо. Міст розташований за щонайменше 122 км від лінії фронту. За попередніми даними, постраждалих немає. Судячи з опублікованих фото, ударом було серйозно пошкоджено дорожнє полотно.

Наслідки удару по Чонгарському мосту

Колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що удару було завдано нібито ракетами Storm Shadow. При цьому він обмовився, що під обстріл потрапили одразу кілька мостів.

Місце розташування Чонгарського моста

Тим часом у кримських пабліках пишуть, що рух через Чонгарський міст перекрито. Автомобілі розвертають на під'їзді до моста. Діючий автомобільний міст через Чонгарську протоку з'єднує півострови Чонгар та Тюп-Джанкой. Через протоку перекинуто два нових автомобільних мости (Новий Чонгар та Херсонський мости) на автошляху М18 або 35А002. Старий Чонгарський міст, розташований на південь, у покинутому стані.