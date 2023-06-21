РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим. Про це 21 червня повідомила британська розвідка.

У своєму звіті розвідники зазначили, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

Російські війська зводять нові оборонні рубежі в Криму

«Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю», – зазначає розвідка.

РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу

Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом.

Раніше в українському міноборони заявляли, що російські війська зводять оборонні рубежі за допомогою так званих зубів дракона на підступах до території тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова.