Британська розвідка показала нові оборонні укріплення росіян в Криму
За даними розвідників, командування РФ все більше остерігається прямого наступу ЗСУ на Крим
До теми
РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим. Про це 21 червня повідомила британська розвідка.
У своєму звіті розвідники зазначили, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.
Російські війська зводять нові оборонні рубежі в Криму
«Це включає протяжну зону оборонних споруд довжиною 9 км за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю», – зазначає розвідка.
РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу
Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні РФ вважаюють українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом.
Раніше в українському міноборони заявляли, що російські війська зводять оборонні рубежі за допомогою так званих зубів дракона на підступах до території тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова.