Російські війська зводять оборонні рубежі за допомогою так званих зубів дракона на підступах до території тимчасово окупованого Криму, тому що розглядають можливість відступу вглиб півострова. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У п’ятницю, 9 червня, вона зазначила, що росіяни будують укріплення у глибині тимчасово окупованої території, на відстані від нинішньої лінії бойового зіткнення. За даними Міноборони, окупанти встановлюють «зуби дракона» – залізобетонні конструкції, які використовуються для зміцнення лінії оборони – на Перекопському напрямку.

«Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво рф розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму», – заявила Маляр.

Вона додала, що російським військовослужбовцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, за спинами яких обладнають оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель. В таких умовах шляхом до порятунку залишається лише добровільна здача в полон, наголосила заступниця міністра оборони України.

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см. Вперше їх використали на фронті під час Другої світової війни для зміцнення лінії оборони. Вважається, що «зуби дракона» здатні значно ускладнити пересування танків та мотопіхоти з боку противника.