У Головному управлінні розвідки пояснили, чому прогноз очільника української розвідки Кирила Буданова про захід українських військ до Криму навесні цього року не справдився. Слова Буданова в інтерв'ю УП пояснив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

«Ми говоримо про сценарії. Зрозуміло, що сценарії можуть використовуватися різні та коригуватися. Це ж не ставка в букмекерській конторі та не відривний календар на стіні», – сказав представник ГУР Андрій Юсов.

Він додав, що корективи відбуваються, але загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін.

«Україна, безумовно, поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими», – сказав Юсов.

Він відмовився назвати нові конкретні дати заходу ЗСУ до Криму через «активну фазу дій українських сил безпеки і оборони», але натякнув, що тоді «ще буде тепло».