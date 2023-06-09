У ГУР розповіли про замахи на Буданова

За час із моменту повномасштабного вторгнення на очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова було скоєно понад 10 замахів. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

На запитання журналістів щодо того, як російська пропаганда намагалась просувати фейк про смерть Кирила Буданова, Юсов розповів, що на Кирила Буданова вже було понад 10 спроб замахів за час повномасштабного вторгнення Росії.

«Точно відомо, що це більше 10 спроб… Так, Буданов – одна з важливих цілей для "русского міра", для російської пропаганди та для правлячого режиму Путіна. Він це чудово усвідомлює і, в принципі, публічно коментував, вважаючи, що це добра оцінка. Значить, робота ведеться в правильному напрямку», – сказав Юсов.

Юсов підкреслив, що всі заходи безпеки вживаються і боятися більше потрібно Путіну і його найближчому оточенню.

Представник ГУР додав, що попри атаки на воєнну розвідку України з боку РФ, українська розвідка продовжує свою ефективну роботу, а усі підрозділи, які займаються інформаційною роботою, збором даних та іншими напрямами, ані на годину не припиняли свою ефективну роботу.

«Те, що ворог намагається і буде намагатись впливати різними способами на роботу сектору безпеки і оборони, – буде. Але ГУР це не зупинить і не зупинило на жодну годину», – сказав Юсов.

До слова, раніше Кирило Буданов, коментуючи замахи на себе в інтерв'ю Дмитру Комарову, сказав, що йому «це це подобається, бо замахи – це міра визнання, яка показує, що він в принципі робить свою роботу правильно».