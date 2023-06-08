Про те, що Ксюша Манекен отримала відзнаку від ГУР, стало відомо в березні 2023 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вперше детально пояснило, за що вручило нагороду блогерці Оксані Волощук (Ксюші Манекен). За словами представника ГУР Андрія Юсова, блогерка отримала нагороду за роботу на інформаційному фронті.

Під час інтерв’ю, яке Юсов дав «Українській правді», журналістка попросила Юсова пояснити, за що Ксюша Манекен отримала відзнаку «За сприяння воєнній розвідці України другого ступеня», про що вона сама повідомляла в березні у своєму Instagram.

«Я думаю, що оприлюднення цієї інформації було помилкою. Але вона допомагала. Наскільки я знаю, допомагала серйозно. Йдеться про роботу на інформаційному фронті, не про агентурну роботу», – сказав Юсов.

Він підтвердив, що її завдання були інформаційного характеру.

«Це нормально, що Головне управління розвідки, як і розвідка будь-якої країни світу, користується допомогою абсолютно різних людей (з різними амплуа і життєвими шляхами) для досягнення своїх інтересів і захисту національної безпеки. Так і повинно бути. Якщо хтось думає, що у нас співпраця лише з кандидатами наук і професорами з бездоганною репутацією – це не так», – додав Юсов.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 березня Ксюша Манекен разом з іншими українськими блогерами побувала на зустрічі з радником голови ОП Михайлом Подоляком. Того ж дня вона показала у себе в сторіс фото нагороди від ГУР. За що і коли саме вона її отримала – не повідомила.

Нагородження ГУР Ксюші Манекен викликало резонанс в соцмережах. Крім ескорту, вона відома тим, що у 2015-му році, на другому році російсько-української війни, заявляла, що «неважливо, чий Крим», а згодом пояснювала це тим, що «тоді не було такої кількості інформації, як зараз, щоб тверезо оцінити ситуацію».

5 березня ГУР пояснило нагородження Ксюші Манекен тим, що воєнна розвідка, особливо в країні, яка воює – це особлива структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання, однак тоді ніякої конкретики не оприлюднило.

Німецьке видання Bild припускало, що Оксана Волощук могла бути так званою «медовою пасткою» – вступати в романтичні або сексуальні стосунки для отримання потрібної інформації.