3 березня українські інста-блогери зустрілися з з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком

У п'ятницю, 3 березня, українські блогери зустрілися з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком, за підсумками якої деякі блогери опублікували фото нагород нібито від Головного управління розвідки (ГУР) «За сприяння воєнній розвідці». Після цього в мережі виник скандал, адже ані ОП, ані ГУР не інформували, за що саме нагородили блогерів. Пізніше Михайло Подоляк повідомив, що не вручав блогерам жодних нагород, а зустріч провели для «налагодження комунікації».

3 та 4 березня низка українських блогерів опублікували на своїх сторінках фото та відео із зустрічі з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком. Серед них – телеведучий Нікіта Добринін, Саша Бо, Євген Таллер, Ксюша Манекен, Настя Єлісєєва, Таня Парфільєва, Олександр Заліско та інші.

В ОП про цю зустріч не повідомляли, однак, за словами самих блогерів, під час цієї зустрічі вони обговорювали «мотивацію українців та підтримку бойового духу».

«Сьогодні нас зібрали для того, аби обговорити інформаційну війну та мотивацію населення. Як не вигоріти, як не впасти в депресію і що робити, аби підтримувати бойовий дух. Це було дуже мотивуюче», – написала в Instagram блогерка Саша Бо.

Серед запрошених блогерів також був Олександр Заліско, який у листопаді 2021 року втрапив у скандал через гучну вечірку у львівському Будинку у День пам’яті Голодоморів.

Блогерка Оксану Волощук, відома як Ксюша Манекен, опублікувала фото нагороди від Головного управління розвідки «За сприяння воєнній розвідці України» ІІ ступеня. Нагорода датована жовтнем 2022 року. Вона не зазначила, за що саме ГУР вручило їй цю нагороду та пообіцяла розповісти вже після завершення війни.

Блокерка Ксюша Менекен опублікувала у сторіс фото нагороди від ГУР

Після того, як про цю зустріч у Офісі президента стало відомо публічно, у соцмережах виник скандал. Деякі користувачі були обурені, адже не відомо, за які заслуги блогери отримали нагороди.

Своєю чергою Таня Парфільєва зазначила, що під час зустрічі блогери не отримували нагороди, а лише знайомилися та спілкувалися.

Згодом Михайло Подоляк повідомив, що під час зустрічі з українськими блогерами ні ОП, ні він особисто не давали їм жодних нагород. А метою таких зустрічей є налагодження комунікації з інфлуенсерами. ГУР офіційно нагородження блогерки не коментувало, одак 24 канал із посиланням на джерела в розвідці повідомив, що Ксюша Манекен справді отримала заохочувальну нагороду від ГУР, однак не уточнили, за які саме.