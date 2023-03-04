Андрій Щегель виїхав з України за дозволом Мінкульту як артист і заявив, що не збирається повертатися в Україну

Відомий український стендап-комік Андрій Щегель виїхав із України за тимчасовим дозволом від Мінкульту, але вирішив залишитися за кордоном. Про це 2 березня він розповів в інтерв'ю Роману Скрипіну.

За його словами, зараз він перебуває в Туреччині й далі планує на два місяці поїхати в Албанію, звідти – в тур Європою та виступити на Балі. У інтервʼю 31-річний Андрій Щегель повідомив, що в Україні отримав три повістки, але військкоматів не боїться. При цьому повертатися в Україну чи йти служити він не планує.

«З'**ався, як щур. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і я більше не можу, знайшов собі спосіб з'**атися та пожити в комфортній психологічній обстановці», – сказав Андрій Щегель.

Він зазначив, що його не турбують докори сумління, а також згадав, що з початку повномасштабної війни повернувся з Польщі в Україну. Рішення залишитися за кордоном пояснює «піклуванням про своє здоров'я та право на о***нне життя».

«Я виходжу з того, що це вибір хлопців – гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії та, мабуть, у світі зараз», – сказав він.

Андрій Щегель, за його ж словами, зміг виїхати за кордон як артист, отримавши тимчасовий дозвіл від Мінкульту.

У Міністерстві культури відреагували на скандал 4 березня. Там зазначили, що уряд сприяє виїзду за кордон митців, художників, артистів, журналістів тощо. Андрій Щегель виїхав за кордон у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл, вказали в Мінкульті.

У відомстві засуджують дії коміка та анонсують посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Мінкульт передав на затвердження уряду жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. А ситуацію зі Щегелем, кажуть в уряді, візьмуть під контроль правоохоронці, адже за цим дозволом він має повернутись в Україну.

Нагадаємо, на час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України, за винятком певних категорій.